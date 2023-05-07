В очередях застряло 5 тыс. авто: границу Украины и Польши скоро могут разблокировать

На границе Украины и Польши в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", вероятно, будет разблокировано движение авто. Украинская сторона пошла навстречу польским водителям, которые организовали забастовку, и ожидает ответного решения. На данный момент на границе скопилось около 5 тыс. авто.

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Об этом сообщил министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Так, украинское ведомство приняло решение временно не требовать от польских перевозчиков спецразрешений, если они осуществляют перевозку в Украину из любой страны Европейского Союза.

"Решение призвано разрешить ситуацию с блокированием пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск"... Наша позиция однозначна: такие перевозки не подпадают под Соглашение между Украиной и ЕС о грузовых перевозках и не являются двусторонними, а соответственно нуждаются в наличии разрешений. Сейчас мы направили письмо в Еврокомиссию о предоставлении разъяснений и в настоящее время приостанавливаем наложение штрафов", – уточнил Кубраков.

Правило начнет действовать уже с 8 мая. Таким образом, польские перевозчики смогут временно выполнять рейсы из любой страны Евросоюза в Украину без соответствующих разрешений и требований по экологическим стандартам транспортных средств.

"Сейчас более 5 тысяч грузовиков не могут пересечь наш самый большой пункт пропуска. Распределить грузопоток в условиях ограниченной пропускной способности и блокады морских портов невозможно. Мы благодарны нашим польским друзьям за постоянную поддержку в противостоянии с агрессором и рассчитываем на дальнейший диалог для разблокирования границы. Мы сделали первый шаг, ждем шаг навстречу", – подчеркнул заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" был остановлентпропуск грузовых авто в обе стороны. Осложнения связаны с акцией протеста польских перевозчиков, забастовка согласована до начала июня.

Это не первые протесты польских перевозчиков со стороны Дорогуска. Аналогичные акции также проходили осенью 2022 года. При этом пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" обеспечивает около 40% грузопотока в Польшу.

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