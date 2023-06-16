В пользу гривни: как украинские банки изменили курс доллара 16 июня

Курс наличного доллара в банках Украины заметно снизился после нескольких дней роста. В пятницу, 16 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,9/37,3 грн за доллар (покупка/продажа). По сравнению со значениями четверга курс упал на пять копеек в покупке и на 10 коп. – в продаже.

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В результате гривня полностью компенсировала свое недельное снижение. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 16 июня продает государственный ПриватБанк (по 37,25 грн). Самый высокий курс в продаже установил Креди Агриколь (37,7 грн). Покупает доллары по самой низкой цене тоже Креди Агриколь (36,5 грн), а по самой высокой – ОТП Банк (36,85 грн).

Покупать купить безналичную валюту (доллар на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется: для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах);

для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Также банки могут взымать дополнительные комиссии при обмене валют. Фактическую стоимость доллара в кассе можно узнать, обратившись в службу поддержки конкретного банка.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,1 грн, средний курс продажи составляет 37,2 грн (цена снизилась за последние сутки). Евро на валютном аукционе 16 июня продают по 40,5 грн, а покупают – по 40,77 грн.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился – 16 июня он вырос на 6 коп., до 39,57 грн.

От чего зависит курс доллара в Украине – 5 факторов

Как рассказал в комментарии OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, наличный курс доллара и евро в Украине больше всего зависит от 5 ключевых факторов:

сохранения баланса между спросом и предложением на наличные деньги;

макрофинансовой помощи партнеров, которая покрывает весомую часть расходов госбюджета Украины;

действий Национального банка по популяризации гривни, росте процентов по гривневым депозитам;

динамики экономической деятельности внутри страны;

объема валютных резервов (в мае побили рекорд в более чем $37 млрд).

Ранее OBOZREVATEL писал о том, куда нужно жаловаться на банки и обменники, если они отказываются принимать валюту. Все финансовые учреждения получают лицензии и должны следовать правилам работы на рынке.

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