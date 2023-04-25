Санкции в действии: в РФ заканчиваются комплектующие для изготовления танкеров – WSJ

У российского судостроительного гиганта Объединенной судостроительной корпорации заканчиваются ключевые детали для двигателей. Это задерживает и прекращает производство танкеров и океанских судов, необходимых стране для транспортировки нефти и грузов.

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Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. Это происходит из-за того, что США и Европа наложили на страну-террориста Россию санкции и установили экспортный контроль.

Ограничения привели к прерыванию поставок деталей двигателей, винтов и топливных насосов. Крупнейший российский судостроительный холдинг имеет заказ на 59 грузовых судов.

Отмечается, что в 2020 году ему удалось построить 17 кораблей, в 2021-м – 16, а в 2022-м – всего четыре. Ключевая причина заключается в том, что в России не нашли чем заменить винто-рулевые колонки немецкого производства.

"Объединенная судостроительная корпорация" – российский государственный судостроительный холдинг. Штаб-квартира компании находится в Санкт-Петербурге. С момента полномасштабного вторжения России в Украину холдинг и все его дочерние предприятия стали попадать под международные санкции Евросоюза, США, Великобритании и других стран.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ЕС и Япония не поддерживают предложение США, согласно которому страны G7 (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) могли бы ввести запрет на почти весь экспорт товаров в РФ. Правительство Штатов разочаровано нынешней системой, содержащей ряд лазеек, позволяющих стране-террористу обходить некоторые санкции.

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