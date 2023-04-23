В России с работников начали "сдирать" по 1 тыс. рублей налога с зарплаты на "фонд СВО": детали

Об этом сообщает ряд российских СМИ. Как отмечается, 1 тыс. рублей удерживают с рабочих поголовно, вне зависимости от размера зарплаты.

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В документации вид удержания по зарплате именуется как "Удержание в Фонде поддержки СВО". Он идет наряду с основным налогом – Налогом с доходов физических лиц (НДФЛ), исчисляемым в процентах от совокупного дохода физических лиц.

Новость вызвала соответственную реакцию у граждан страны-агрессорки РФ (скриншоты можно просмотреть ниже). Некоторые из них:

"Не парьтесь, эти копейки тупо украдут";

"Готовят к выплате репараций";

"Лучше бы калаши раздали мирному населению в прифронтовой зоне, если уж брать пример с Украины. Только правительство карликовой крысы на это никогда не пойдет";

"Постоянное удержание в пользу ВСУ";

"У того, кому нужны средства для СВО, забирают деньги на поддержку СВО";

"Правильно я понимаю, отказ донатить ублюдкам – это дискредитация и срок?"

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, теневой флот из десятков танкеров, в обход санкций возящий российскую нефть в Азию Западу, попал под поле зрение США. Так, индийская компания Gatik Ship Management, ставшая крупным перевозчиком нефти из РФ, уже потеряла международное страхование из-за нарушения ценового потолка.

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