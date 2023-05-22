В России задумали ввести шестидневную рабочую неделю: вспомнили Вторую мировую и хотят повторить

В стране-террористке России обсуждают возможность перехода на шестидневную рабочую неделю. Авторы идеи считают, что в РФ наступили сложные времена, сравнимые с периодом Второй мировой войны, а потому рядовые жители должны работать не покладая рук.

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С таким предложением главе Минтруда РФ выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма. В организации заявили, что "благодаря этому страна достигнет технологического и промышленного прорыва", пишут российские СМИ.

В ассоциации напомнили, что в годы Второй мировой войны граждане СССР уже работали по шесть и даже семь дней в неделю. Пятидневка с 8-часовым рабочим днем была установлена только в 1967 году.

Сейчас, когда против страны-агрессорки введены жесткие санкции и экономика идет на убыль, в РФ снова могут ввести шестидневный рабочий график для всех граждан. Таким образом, россияне будут работать больше, не получая прибавку к заработной плате, которая есть сейчас, пока еще действует пятидневная система.

Все российские заводы, обслуживающие ВПК, работают вообще без выходных, в 2-3 смены. Согласно российскому законодательству, работа по выходным оплачивается по двойному тарифу. Учитывая, что практически все военные предприятия – государственные, Трудовой кодекс России соблюдается и работники действительно получают двойную оплату. Добавление одного рабочего дня в неделю позволит наполовину снизить эти сверхзатраты.

Увеличение рабочей недели, по мнению авторов инициативы, поможет повысить прочность российской экономики. В частности, добиться технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет и сократить зависимость от иностранных институтов.

Отметим, что еще несколько лет назад в РФ широко обсуждалась другая инициатива. В 2019 году тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев заявлял, что в будущем в стране будет введена четырехдневная рабочая неделя.

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