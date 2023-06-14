В школьные укрытия закупили барабаны за 900 тыс. грн: в Киеве обнаружили подозрительный тендер

Для укрытий в учебных заведениях Киева закупили на бюджетные деньги 300 кожаных барабанов и наборы молоточков для них. Общая стоимость товаров составила почти 900 тыс. грн. Необходимость закупки объяснили "психологической разгрузкой детей" во время воздушных тревог.

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Внимание на необычную закупку обратил депутат Киевского городского совета Леонид Емец. Данные о тендере отображены в системе госзакупок Prozorro.

Закупку оформило Управление образования Днепровской районной государственной администрации в апреле-мае 2023 года. Тендер был объявлен на "Музыкальные инструменты для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог".

Общая стоимость составила 882 262 грн. Это 306 барабанов из натуральной кожи стоимостью от 1900 до 3960 грн за единицу, а также 153 комплекта молоточков к ним.

"Как вам 300 кожаных барабанов в укрытие? За 890 000 грн. И снова РГА Днепровского района. Еще раз. В укрытие. Барабаны. 300. На почти 1 млн грн. Все остальное с укрытиями уже супер ок?" – отметил Емец, добавив, что уже он направил соответствующие запросы в Днепровскую райадминистрацию столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в том же Днепровском районе Киева для школьных укрытий на бюджетные деньги закупили необычную технику. Речь идет об овощерезках по 131 958 грн за штуку и электросковороде за 725 700 грн.

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