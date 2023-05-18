В "Новой почте" масштабный сбой: приложение не работает, люди не могут забрать посылки из почтоматов

С17 мая в работе приложения "Новой почты" продолжается масштабный сбой. По состоянию на 18 мая приложение компании так и не восстановило работу, забрать посылки из почтоматов невозможно.

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В "Новой почте" официально признали проблему, однако не называют сроков ее решения. "К сожалению, из-за технического сбоя мобильное приложение "Новой почты" временно не работает. Поэтому невозможно воспользоваться почтоматом и всеми услугами из приложения", – заявили в компании.

Всем, кто ожидает доставки посылки в почтомат 18 мая, позвонит оператор и уточнит удобный для вас способ доставки. Также будет возможность подождать получения в почтомате.

В отделениях все услуги доступны. Без сбоев работают API, бизнес-кабинет и сайт.

Ранее клиенты "Новой почты" сообщали, что не могут проверить статус отправлений, осуществить оплату онлайн, а также забрать посылку из почтомата. При этом в некоторых случаях в системе показывается не те города отправлений/получений, свидетельствуют комментарии в Facebook компании.

"Новая почта, вы там как? Мы можем чем-нибудь помочь? Теперь посылки из Хмельницкого в Киев едут через Херсон и Николаев?", – пишет пользователь Анна.

У некоторых других пользователей сервис и мобильное приложение компании не работают вообще. При этом в службе поддержки компании извинились за временные неудобства, а также сообщили, что случился технический сбой в работе системы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, частный почтовый оператор "Новая почта" частично возобновил отправку продуктов питания в страны ЕС. Такие посылки снова принимаются благодаря частичному снятию ограничений на польской таможне. Однако пересылать можно не любую еду.