В центре Киева экс-консул Украины в Греции решил "достроить" историческое здание: он может быть причастен к финансированию "ДНР" и известному врачу

Гражданин Греции Иоаннис Литинас построил два лишних этажа на историческом здании в центре Киева по улице Владимирская, 4. А сейчас – пытается достроить третий. Его не могут остановить ни КГГА, ни суды. OBOZREVATEL уже писал об истории незаконной "достройки" архитектурного памятника. Мы получили выписки из реестров прав на недвижимое имущество, а также побеседовали с окружением греческого "инвестора", владеющего домом и теперь подробно расскажем о том, кто такой господин Литинас.

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Арендным бизнесом он занимался вместе с внуком академика Возианова, личного врача Кучмы. Более того, те, кто работал с Литинасом, утверждают, что именно благодаря благодарности бывшего президента за успешную операцию семья академика получила историческое здание. И хотя члены семьи это отрицают, скандально известный грек вел бизнес с Константином Возиановым, а у Александра Возианова, еще одного внука академика, есть квартира в упомянутом доме.

О том, кто такой Иоаннис Литинас и как он может быть связан с финансированием "ЛНР" и "ДНР", читайте в материале OBOZREVATEL.

Иоаннис, дипломатическая работа и семья врача Кучмы

Иоаннис Литинас в Греции был известен в качестве почетного консула (его уволили еще при министре Павле Климкине). Он не был в штате МИД, однако содействовал бизнес-контактам между Грецией и Украиной и пользовался должностью "консула". Общение с бизнесменами якобы ради интересов Украины закончилось в 2016-м. Греческие правоохранители арестовали его и обвинили в мошенничестве. Арест дипломатического сотрудника еще и с такими громкими обвинениями вызвал большой резонанс. Об этом написало большое количество иностранных СМИ, в том числе CNN. С дипломатической карьерой Литинаса была покончено.

Правоохранители обвинили его в мошенничестве. Якобы при общении с состоятельными греками, украинцами, россиянами он вместо того, чтобы рассказывать о преимуществах бизнеса в Украине, предлагал принимать участие в "финансовой пирамиде". Таким образом собрали почти полмиллиарда евро. Обманутые инвесторы обратились в полицию. Но доказать вину Литинаса не удалось. Уже в 2020-м с него сняли обвинение.

Бизнес Иоанниса в Киеве не останавливался. Он сдавал в аренду офисы и помещения в доме по ул. Владимирская, 4, и вел якобы "инвестиционный бизнес" (подробнее об этом читайте ниже). "Его все Янисом называют, он был почетным консулом, очень влиятельным человеком считался. Сотрудничал с охранной компанией. Если кто-то вовремя не платил за аренду, то утром могли силой выгнать вооруженные молодые люди", – рассказывает один из арендаторов Иоанниса.

Депутат Киевсовета Евгения Кулеба, побывавшая в доме Литинаса, рассказывает: арендаторы им недовольны. Якобы он отключает централизованное отопление, потому что это дорого. А те, кого Литинас уже выдворил из своего дома, рассказали OBOZREVATEL о его связи с академиком Сергеем Возиановым, директором Института урологии АМНУ. Покойный отец Сергея Возианова, также возглавлявший Институт урологии, был личным врачом Леонида Кучмы и еще во времена его президентства, в 2003-м, сделал ему операцию.

"Еще когда я арендовал здесь помещение, говорили, что есть еще один владелец – Возианов, что вроде бы Кучма из благодарности дал это историческое здание семье академика, а Литинас – просто партнер. А потом Литинас стал единственным владельцем", – рассказывает бывший арендатор помещения на ул. Владимирская, 4

OBOZREVATEL обратился за комментарием к академику Сергею Возианову. Он признал, что действительно знаком с Иоаннисом Литинасом, но комментировать информацию о том, что ему принадлежал дом на Владимирской, 4, отказался. OBOZREVATEL получил выписку из реестра прав на недвижимое имущество на всех членов семьи Возианова. Выяснилось, что сыну академика Александру Сергеевичу Возианову принадлежит квартира в доме на ул. Владимирской, 4. При оформлении имущества в одном из самых дорогих домов в центре столицы родственнику академика было 24 года.

Кроме того, ООО "Крити", которое сдает в аренду дом на Владимирской, 4, Литинас основала вместе с внуком врача Кучмы и сыном Сергея Александровича – Константином Александровичем Возиановым.

Иоаннис Литинас владеет и землей, на которой расположен дом (через ОСМД "КРИТ"), и большей частью самого дома. Согласно информации из реестра прав на недвижимое имущество, в 2016-м "Мекас Инвестмент Л.В", принадлежащей г-ну Литинасу, стало владельцем с первого по 19-е помещение на ул. Владимирская, 4

СБУ против Литинаса

Упоминания о господине Литинасе мы нашли не только в реестре прав на недвижимое имущество, но и в судебном. В рамках расследования в уголовном производстве № 22015000000000406 СБУ выясняет возможное финансирование "ЛНР" и "ДНР" и масштабную схему мошенничества.

В материалах дела говорится, что обманутых инвесторов призвали вкладывать средства в фонды RICHCROFT и Simetra. Деньги переводили на счета оффшорных компаний "Crafty", "Twins", "Allecto", "Cosmic", "Dion", "Welltora", "Filazel", "Donatex", "Jerix", "Asera" и использовали их для приобретения недвижимости в Украине.

Инвесторам обещали огромные прибыли, а на самом деле – за их счет покупали недвижимость и оформляли, в том числе, на компанию Литинас "МЕКАС инвестментс Л.В". Именно этой компании и принадлежит дом по улице Владимирская, 4.

Другую часть средств, по утверждению СБУ, отправляли на финансирование деятельности "ЛНР" и "ДНР". В реестре судебных решений осталось даже упоминание об Иоаннисе Литинасе. Один из потерпевших утверждает, что передал в фонд уже бывшего консула 1 млн долларов.

Кстати, в Греции правоохранители расследовали против Литинаса похожее дело. Однако, если греческие правоохранители хотя бы довели дело до суда, украинские до сих пор не предъявили обвинения Иоаннису Литинасу. Дело уже несколько лет не двигается.

OBOZREVATEL направит запрос в СБУ для того, чтобы выяснить, на каком этапе находится дело возможного финансирования "ЛНР" и "ДНР" с участием гражданина Греции. Также мы будем следить за состоянием здания по ул. Владимирская, 4. Эксконсул уже достроил лишние два этажа в старом доме, третий этаж может окончательно разрушить памятник архитектуры.