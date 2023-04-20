В Украине арестовали 18 млн кубометров газа Новинского: топливо пытались спрятать от санкций

В Украине наложен арест на 18 млн кубометров газа, принадлежащего компаниям подсанкционного олигарха Вадима Новинского. Газ находился в подземных хранилищах "Укртрансгаза", топливо пытались продать третьим лицам, чтобы избежать последствий санкций СНБО.

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Стоимость арестованного имущества оценивается в 144 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Компании пророссийского олигарха Вадима Новинского хранили (газ. – Ред.) в хранилищах АО "Укртрансгаз" и пытались отчуждать в пользу третьих лиц во избежание санкций СНБО... Сотрудники СБУ разоблачили преступную схему и заблокировали ее", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Новинский также прятал от санкций и собственные газодобывающие предприятия. Компании переписывались на нескольких аффилированных лиц, непосредственно связанных с Россией. Для этого олигарх использовал подконтрольных нотариусов и госрегистраторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было арестовано и другое имущество Новинского, в частности корпоративные права на 40 украинских предприятий и 30 газовых скважин, которые бизнесмен пытался скрыть от санкций. Общая стоимость активов оценивается более чем в 3,5 млрд грн.

Также под арест попали активы "Укрнефтебурения" Игоря Коломойского. Эта компания фигурирует в уголовном деле о промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа (Харьковская область).

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