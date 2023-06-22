В Украине арестовали активы компаний, поставлявших песок и гранит в Россию: детали

В Украине арестовали корпоративные права 4-х предприятий-недропользователей, владельцами которых являются подсанкционные лица и гражданин страны-террористки России. Общая стоимость арестованных активов составляет более 13 млн. грн.

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Анализируя движение средств банковскими счетами компаниями, конечным владельцем которых является гражданин РФ, установлено, что в течение 2020-2021 гг. было выведено в пользу бенефициара более 224 млн. грн. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ) 22 июня.

Эти предприятия имели специальные разрешения на пользование недрами и добывали песок и гранит на территории Житомирской и Киевской областей. Также они торговали строительными материалами по всей Украине.

Извлеченные полезные ископаемые общегосударственного значения по заниженной стоимости продавались на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем перепродавали их предприятиям реального сектора экономики по рыночным ценам. Эта схема позволяла уклоняться от уплаты налогов.

В результате таких действий сумма рентной платы за пользование недрами была занижена более чем на 23 млн грн. Также было установлено, что компании экспортировали добытые полезные ископаемые в Россию общей стоимостью 62 млн. грн.

Также установлено, что должностные лица упомянутых юрлиц совершили ряд нарушений налогового законодательства, а именно занизили рентную плату за пользование недрами для добычи полезных ископаемых в период с 2018-го по 2022-й более чем на 8,7 млн грн и налога на прибыль на сумму 7 млн. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области разоблачено одно из самых масштабных подпольных производств бытовой химии. Подделки продавали под видом продукции известных мировых брендов.

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