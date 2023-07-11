В Украине банки массово закрывают отделения, "Приват" потерял лидерство: что происходит 

В Украине с января количество банковских отделений сократилось с 5336 до 5153. При этом ПриватБанк потерял свое лидерство и уступил первенство Ощадбанку.

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Как говорится в данных Нацбанка, у "Привата" работают всего 1131 (в январе было 1210 отделений), а у "Ощада" – 1183 отделения. Количество банковских отделений сокращается в течение многих лет. Это связано с развитием финансовых технологий. Большинство услуг, которые ранее можно было получить только в отделении, теперь можно получить онлайн с помощью банковского приложения.

В каких банках больше всего отделений:

Ощадбанк - 1183

Приватбанк - 1131

Райффайзен Банк - 324

Укрсиббанк - 230

ПУМБ - 221

Отметим, в результате полномасштабной войны России против Украины, ракетных атак, временной оккупации территорий часть отделений были вынуждены закрыться и потеряли возможность работать. Речь идет об оккупированных частях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

При этом сразу после деоккупации банки возобновляют работу своих отделений, в частности, украинские банки полноценно работают в Херсоне, который находился под оккупацией.

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