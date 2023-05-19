В Украине быстро дорожает ключевой овощ: какие цены и в чем причина

Репчатый лук в Украине дорожает на фоне сезонного падения предложения – прошлогодние запасы овоща исчерпываются, а новый сезон полноценно не стартовал. В супермаркетах лук старого урожая продают в среднем по 56 грн за килограмм.

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На оптово-розничных рынках цены колеблются в диапазоне 50-57 грн/кг. Как сообщают аналитики EastFruit, у производителей цена на лук за неделю выросла на 10% (до 43-49 грн/кг).

По этой цене продукцию отгружают продавцам. Соответственно рост цен скоро станет заметен и в рознице.

Есть проблемы и с качеством лука. Дело в том, что в хранилищах почти не осталось овощей высокого качества, поэтому по высоким ценам продается лук средней категории.

"Цены на лук в хозяйствах Украины уже в среднем в 3,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка не исключают, что тенденция к удорожанию этой продукции сохранится и в дальнейшем, а темпы роста цен на лук будут ускоряться по мере дальнейшего сокращения запасов этой продукции в украинских хозяйствах", – предупредили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине стремительно дорожает морковь. Цены на этот овощ также выросли из-за сокращения запасов старого урожая.

Снижения цен на ключевые овощи эксперты не ожидают до середины июня. Цены упадут только тогда, когда на рынок поступит достаточное количество "молодой" продукции.

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