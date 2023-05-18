В Украине стремительно дорожает один из основных овощей: какие цены

В Украине быстро растут цены на морковь. За последние недели стоимость популярного овоща увеличилась более чем на 10%. В супермаркетах морковь старого урожая продают в среднем по 60 грн за килограмм, и этот овощ становится дефицитом.

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На оптово-розничных рынках цены немного ниже – 50-55 грн/кг. В целом стоимость моркови в Украине уже в 2,5 раза выше, чем в мае 2022 года, констатировали аналитики East Fruit.

Они отмечают: запасы прошлогодней моркови в украинских хозяйствах фактически исчерпаны, поэтому фермеры продолжают повышать отпускные цены. Спрос на морковь при этом остается высоким, поскольку это один из основных овощей борщового набора. Поэтому аграрии не исключают дальнейшего роста цен – вплоть до появления нового урожая.

"Большинство участников рынка не исключают дальнейшего удорожания в данном сегменте. Свое мнение они аргументируют фактическим отсутствием свободных объемов моркови в украинских хозяйствах. При этом компенсировать дефицит предложения данного корнеплода за счет импортной продукции трейдерам вряд ли удастся, поскольку запасы прошлогодней моркови в основных странах-поставщиках также практически исчерпаны", – объясняют эксперты.

Ждать нового урожая еще нужно минимум месяц. Возможно, с конца июня сезонные овощи, в том числе морковь, начнут дешеветь.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам специалистов, в Украине летом снизятся цены на овощи, а также продукты животноводства (мясо, молоко, яйца) и зерно. При этом не следует ожидать значительного падения стоимости.

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