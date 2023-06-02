В Украине резко изменилась стоимость популярного продукта: сколько теперь стоит 

В Украине тепличные комбинаты продают помидоры по цене в 60-80 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. Примерно по такой же стоимости продают помидоры и в украинских супермаркетах.

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Как сообщает издание EastFruit, предложение импортных помидоров увеличилось, также больше томатов стали продавать и украинские тепличные комбинаты. Как результат, рост предложения на рынке привело к снижению цен на продукцию.

"Сегодня украинским тепличным комбинатам удается отгружать помидоры не дороже 60-80 грн/кг ($1,64-2,19/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом, по словам производителей, несмотря на снижение отпускных цен, спрос на местные томаты остается достаточно низким", – говорится в сообщении компании.

Однако, если сравнивать с июнем 2022-го, то цена выросла на 17% (хотя за последнюю неделю и упала на 12%). Большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что цены на помидоры в ближайшее время будут стремительно снижаться. Свое мнение они аргументируют тем, что в ближайшее время на рынок начнут массово поступать томаты из летних теплиц, что в свою очередь приведет к очередному снижению цен в этом сегменте.

Отметим, в Украине уже стартовал сезон продаж черешни. Цены на рынке начали снижаться. Сейчас стоимость стартует от 100 грн на отечественную ягоду, но импортная стоит дороже – от 370 грн.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине, невзирая на годовую инфляцию более 20%, подешевели некоторые продукты. Самое существенное падение цен с начала 2023 года продемонстрировали гречиха и свекла.

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