В Украине изменили правила продажи автомобилей: Кабмин принял постановление

Украинцам разрешили продавать автомобили вместе с номерными знаками – Кабмин принял соответствующее постановление. Согласно ему, теперь при заключении договора купли-продажи и при перерегистрации транспортного средства в сервисном центре МВД можно безвозмездно передать номера от предыдущего владельца новому.

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Об этом сообщили в МВД. Впрочем, отмечается, есть исключения. Ими являются номерные знаки:

с соответствующей комбинацией цифр;

индивидуальные.

"Номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр – платные номерные знаки государственной регистрации – можно передавать только при оплате их стоимости. То есть, в случае перерегистрации транспортных средств, за которыми они закреплены, из-за смены их владельцев, когда покупатель изъявит желание получить эти же платные номерные знаки, ему нужно будет уплатить их стоимость сервисному центру МВД", – рассказали в министерстве.

Тем не менее, исключение есть и здесь. Так, повторно платить за номера с определенной комбинацией цифр не придется, если они передаются между документально подтвержденными родственниками.

Украинцы установили рекорд по покупкам б/у авто

Тем временем украинцы начали активнее покупать за границей подержанные авто. В частности, в апреле таких авто было куплено 15,3 тыс. единиц, что стало рекордом за 2023 год. Самым популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда стал Renault Megane – в апреле на украинские номера перешли 1 273 автомобиля этой модели.

Второй результат у Volkswagen Golf – 1 180 авто. Далее идут:

Skoda Octavia – 794;

Volkswagen Passat – 694;

Ford Focus – 377;

NISSAN Leaf – 366;

NISSAN Qashqai – 337;

VW Touran – 320;

SKODA Fabia – 277;

AUDI A4 – 270.

"Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежит бензиновым авто – 45%. Дальше идут дизельные – 36%; электромобили – 11%; авто с ГБО – 5%; гибриды – 3%. Средний возраст подержанных автомобилей, которые в апреле перешли на украинские номера – 11 лет", – рассказали аналитики.

При этом они подчеркнули: всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили 54,5 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Что в 3,3 раза больше реализации новых авто за тот же период.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2022 года в Украине была изменена процедура регистрации транспортных средств. Кроме возможности оформлять свидетельства о регистрации транспортного средства и водительские удостоверения в электронном виде – без использования "пластика", – также из процедуры выделено экспертное исследование, проводимое соответствующей службой МВД.