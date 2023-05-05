В Украине изменился курс доллара: банки переписали цены на валюту

Курс наличного доллара в банках Украины снизился 5 мая. Средняя стоимость американской валюты составляет в среднем 37,4/37,8 грн за доллар (покупка/продажа). Таким образом, курс доллара за сутки упал на 5 копеек и в покупке, и в продаже.

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Дешевле всего среди крупных банков доллары продает Универсал Банк (по 37,6 грн), а самый высокий курс "бакса" установил Ощадбанк (38,4 грн). Покупает доллары по самой высокой цене Укрэксимбанк (37,45 грн), а по самой низкой – Универсал Банк (36,9 грн).

В более мелких финучреждениях курсы обмена традиционно ниже. Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однак курс евро, который не "заморожен", изменился – 5 мая он повысился на 12 коп., до 40,49 грн.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,61 грн, средний курс продажи составляет 37,7 грн. Евро на "валютном аукционе" 5 мая продают по 41,4 грн, а покупают – по 41,55 грн.

Кроме того, крупные банки также устанавливают карточный курс для безналичного доллара. Такой курс сейчас применяется только для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинов), а также для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить валюту на карту нельзя с начала полномасштабной войны.

Что будет с курсом доллара

По прогнозам финансового эксперта Алексея Козырева, до 10 мая наличный курс доллара в украинских банках будет находиться в пределах 37,1-38,3 грн. В обменниках же курс составит 37,25-38 грн.

Специалист считает, что давление на гривню, а значит и заметные изменения куса, ожидаются только ближе к осени. Пик придется на ноябрь-декабрь.

А до конца лета, по словам Козырева, в обменниках курс доллара будет колебаться в районе 37,2-38,5 грн. "Украина достойно переживает войну с токи зрения валютного рынка. Ситуация находится под контролем", – считает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара в Украине на данный момент больше всего зависит от международной финансовой помощи нашему государству. Поэтому пока союзники поддерживают Украину, о катастрофической девальвации гривни речи не идет.

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