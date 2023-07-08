В Украине изменят правила пополнения счетов с августа: что решил Нацбанк

В Украине с августа Национальный банк ужесточит правила пополнения счетов с помощью терминалов. В каждой квитанции должны будут содержать верифицированный номер телефона.

Видео дня

"Десять лет назад у нас обнал был на таком уровне, что вы просто не поверите. С карт физлиц снимали шестизначные суммы, заказывали на кассах. Одна известная в узких кругах группа наняла 500 человек, каждый из которых ежедневно снимал сотни тысяч гривен. А некоторые открывали себе счета "ФОПов" и проводили обнал, годами уголовные дела тянутся", – рассказывает OBOZREVATEL сотрудник отдела финансового мониторинга

Уровень теневой экономики в Украине все еще один из самых высоких в Европе, хотя при этом благодаря ужесточению финансового мониторинга обналичить, легализовать заработанные в тени деньги стало сложнее. Наличку практически невозможно проследить, однако легально также ею сложно воспользоваться. Крупные покупки (от 50 тыс. грн) должны происходить по безналу.

Каждый украинский банк обязан проводить первичный финансовый мониторинг. Задача: не позволить клиентам использовать инфраструктуру банка для того, чтобы отмывать, обналичивать, легализовывать доходы. Национальный банк не отвечает за уровень теневой экономики, однако при этом следит за тем, чтобы банки проводили финансовый мониторинг и выполняли все нормы закона.

С августа Нацбанк всего лишь изменил требования к квитанциям. В них должны быть указаны номера телефонов тех, кто пополняет карту. Это не означает, что НБУ таким образом решил победить теневой оборот налички. Кроме того, идентификация требуется и сейчас при пополнении на сумму от 5 тыс. грн.

При этом, если вы хотите заплатить за коммуналку, купить билет (поезд, автобус, проездной и т. д.), заплатить за штраф, уплатить налоги, то в таких операциях мобильный номер телефона можно не указывать. "Национальный банк Украины уточнил требования к тем, кто предоставляет платежные услуги, и их коммерческим агентам во время проведения ими операций по внесению наличных денег, в частности через ПТКС", – пояснили в НБУ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине ошибочно блокируют карты пенсионеров из-за долгов. Банк снять подобный арест не может.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!