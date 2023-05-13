В Украине критическая ситуация на рынке труда: что будет происходить после войны и какое решение

В Украине из-за полномасштабной войны значительно ухудшилась ситуация на рынке труда. Временно потеряна львиная доля рабочей силы, Кроме того, значительно будет расти количество лиц с инвалидностью. Развитие ситуации будет зависеть от того, как закончится война.

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Об этом заявил Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины, говорится в сообщении на сайте организации. Так, до большой войны в Украине работало 17,4 млн человек (из них 9,1 млн мужчин). Однако из-за войны:

около миллиона мужчин было мобилизовано;

4,6 млн человек уехали за границу (из них 3,2 млн женщин);

на временно оккупированных территориях находилось около 1,3 млн трудоспособных.

По очень приблизительным оценкам Украина временно потеряла 5,5 млн трудоспособных, то есть более 30%. Это огромные масштабы, которые неизбежно приведут к проблемам на рынке труда. Дальше ситуация может развиваться по двум сценариям.

Если после войны произойдет экономический бум. Большая часть мигрантов вернется домой. Кроме того, украинцы не будут уезжать за границу для поиска рабочих мест. Если же экономический бум не произойдет, в Украину вернется незначительная часть мигрантов.

"Если принимать во внимание миграционные процессы в Югославии, где не произошло экономического бума, то в свои места проживания вернулись лишь 10-20% тех, кто стал вынужденным переселенцем", - отмечает Мирошниченко.

Есть еще одна значительная проблема. В Украине будет расти количество лиц с инвалидностью. По состоянию на начало 2023 года это 2,8 млн человек и 7,6 млн из них – трудоспособного возраста. Травма будет происходить и после окончания войны. В некоторых странах этот процесс продолжался десятилетиями, к тому же Украина уже считается наиболее заминированной страной в мире. Мирошниченко уверен, что необходимо изменить законодательство и способствовать тому, чтобы работодатели охотнее предлагали рабочие места людям с инвалидностью.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы пытаются переманить на работу в Польше. Минимальная заработная плата там втрое больше, чем в Украине.

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