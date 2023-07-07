В Украине взлетел спрос на одну из профессий: кому легче всего найти работу

В Украине продолжает расти количество вакансий на кадровых порталах, однако она все еще ниже уровня до полномасштабной войны. Самый большой рост наблюдается в сфере образование и наука (+13%), а количество предложений о работе для учителей начальных классов вовсе выросло на 44%.

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Об этом говорится в анализе Опендатабот. Так, число вакансии в сфере "Строительство, архитектура" выросло на11%, количество предложения для прорабов выросло на 23%. Троицу замыкает "Логистика, склад, ВЭД" – число вакансий вообще увеличилось на 9%.

После незначительного роста в мае, в июне новых и обновленных резюме стало меньше на 4%. В июне было размещено 351 тысячу актуальных резюме. Второй месяц подряд заметно растет количество предложений для пенсионеров и людей с инвалидностью (+7%) и специалистов без опыта – +5%.

Среди линейных работников самые большие зарплаты месяц подряд хранятся у медиабайеров – 55 тысяч грн. В топ высокооплачиваемых специалистов также вошли водители-международники – средняя зарплата 40 тысяч грн, и врачи-эндодонтисты – 35 тысяч грн.

В июне на сайте увеличивалось только резюме женщин: + 3%. Женщины все еще чаще ищут работу: 130 тысяч активных резюме против 96,6 активных резюме мужчин. Наибольшая доля кандидатов в поиске – люди без опыта работы (36%). Важно, что соискателей с опытом 5+ лет лишь поменьше – 33%.

В сфере IT после оживления в мае, в июне активность утихла. На Djinni опубликовали 14,1 тысяч объявлений, на 9% меньше, чем в мае. Снизилась и активность соискателей – на 4%: за это же время свой профиль активировали 19,6 тысячи кандидатов.

Кандидатов в поиске все больше, чем предложений от рекрутеров: в среднем, 9 кандидатов на 1 вакансию. Важно, что на фоне всеобщего спада в ИТ кандидаты без опыта становятся более востребованными: количество вакансий для таких специалистов за полгода выросло почти вдвое. Однако доля вакансий для таких специалистов все еще остается самой малой — на сайте опубликовано 550 предложений за июнь.

Стоит отметить, что заработная плата опытных технических специалистов — с опытом от 3 и даже от 7 лет — сократилась на 500 долларов до прошлогодних показателей. По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline в июне количество заказов у предпринимателей в сфере услуг и торговли уменьшилось на 4% к маю. В первый летний месяц предприниматели в Киеве получили меньше заказов на 8%.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 23 вечера до 7 утра можно платить за ток со скидкой 50%.

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