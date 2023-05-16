В Украине начали останавливаться заводы по производству масла: что происходит

В Украине возникли серьезные проблемы у производителей растительного масла. Некоторым заводам уже пришлось остановить работу из-за перепроизводства.

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Кризис связан с недостаточными квотами на экспорт продукции по морскому коридору. Об этом сообщил глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

"Проблема настолько серьезна, что некоторые заводы (например "ОЛИС") остановились в связи с перепроизводством. Убежден, что вместе с Министерством инфраструктуры и МинАПК мы должны срочно вмешаться в ситуацию и исправить проблемы экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью", – отметил нардеп после встречи с представителями ассоциации "Укролияпром".

Как объяснил генеральный директор ассоциации Степан Капшук, "Укролияпром" считает несправедливым и неурегулированным текущее состояние с доступом к "зерновому коридору". Представители производителей масла считают, что необходимо закрепить за каждым сектором АПК квоты, что сформирует прозрачную и понятную всем экспортерам очередь.

"Вопрос логистики вышел на первый план в работе отрасли. Невозможность отгрузить производимую продукцию приводит к необходимости останавливать заводы. Такого не должно быть даже в тяжелых условиях войны в стране... Решить ситуацию может выделение отрасли 15 танкеров в месяц, которые будут экспортировать скопившиеся в портах продукты", – отметил Капшук.

Другие проблемы

Также ассоциация предлагает ввести квотирование экспорта из Украины семян подсолнечника. Дело в том мена являются сырьем, а готовое масло – продуктом с добавленной стоимостью. И чем больше экспортируется сырья, тем меньше возможностей производить готовый продукт.

"Сейчас оптимальный момент для принятия правительством такого решения. Этот механизм принесет госбюджету около 3 млрд грн, которые можно будет направить на выплату зарплат военным", – заявил Капшук.

Глава "Укролияпрома" считает, что Украине выгоден введенный ЕС запрет на импорт семян подсолнечника в пять соседних стран. Так, отечественные маслоэкстракционные заводы не обеспечены в достаточном количестве этим сырьем и постоянно испытывают его дефицит.

Он напомнил, что до войны в Украине насчитывалось 108 заводов по производству растительного масла. Суммарно они могли производить 24 млн тонн масла, из которых 10 млн тонн – подсолнечного.

"Однако этим предприятиям никогда не удавалось работать на полную мощность из-за нехватки сырья, которое Украина экспортировала. В лучшие сезоны маслоэкстракционным заводам удавалось получить 19 млн тонн масла", – рассказал Капшук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле в Украине зафиксировали самый низкий рост цен на продукты с начала полномасштабной войны. При этом больше выросли цены на мясо и мясопродукты, а также на рыбу и продукты из рыбы.

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