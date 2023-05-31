В Украине начался сезон черешни: цена уже не по 1200 грн/кг, а станет еще дешевле

В Украине уже стартовал сезон продаж черешни. Цены на рынке начали снижаться. Сейчас стоимость стартует от 100 грн на отечественную ягоду, но импортная стоит дороже – от 370 грн.

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Средняя цена на украинскую черешню составляет 125 грн/кг. Об этом свидетельствуют данные рынка "Шувар".

В свою очередь импортная продукция стоит 385 грн/кг (средняя стоимость). Максимальная цена на черешню из-за границы достигает 400 грн/кг, на отечественную – 150 грн/кг.

Приблизительные цены демонстрируются и на сайте рынка "Столичный". Минимальная цена составляет 150 грн/кг, средняя – 180 грн/кг, а максимальная – 500 грн/кг.

Отметим, что сезон только стартовал, поэтому цены на черешню еще гарантированно пойдут вниз. По прогнозу специалистов стоимость начнет снижаться уже после 10 июня.

По словам производителей черешни, массово выйти на рынок они планируют не ранее 10 июня, при условии, что погодные условия будут благоприятны для созревания этих косточковых. При этом беспокойство садоводов вызывают сильные осадки, которые могут негативно повлиять на качество продукции.

Напомним, ранее граждане Украины заметили, что цены на черешню на рынках и супермаркетах составляют от 250 до 1200 грн/кг. Ключевая причина – временная оккупация Мелитополя (Запорожская область) и других городов на юге страны, где выращивают отечественные черешни.

На одном из рынков Киева цены на черешню были разные — по 850 грн/кг продают продукцию из Николаевки (Одесская область). Есть некоторые черешни, цена которых составляла даже 1200 грн.\, а импортная черешня из Азербайджана стоила 200 грн/кг.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что в Украине, невзирая на годовую инфляцию более 20%, подешевели некоторые продукты. Самое существенное падение цен с начала 2023 года продемонстрировали гречиха и свекла.

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