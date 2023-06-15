В Украине ослабили ограничения на операции с валютой: что решил Нацбанк

Национальный банк Украины (НБУ) объявил о смягчении ряда валютных ограничений с 16 июня. Ослабить регулирование валютного рынка удалось за счет устойчивого курса валют, высокого объема международных резервов и улучшения ситуации со срочностью средств в банковской системе.

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Об этом сообщила пресс-служба НБУ. Так, с 16 июня резидентам-заемщикам разрешат переводить деньги за границу для выполнения обязательств по таким внешним кредитам и займам:

обеспеченным гарантией или поручительством международной финансовой организации;

предоставленным с участием иностранного экспортно-кредитного агентства или иностранного государства через уполномоченное им учреждение или иностранное юрлицо, среди акционеров которых есть иностранное государство или иностранный госбанк.

"Резиденты смогут осуществлять такие операции в соответствии со сроками возврата средств и уплаты процентов, предусмотренными условиями договора. Эта позволит нивелировать непроизводительный отток капитала, защитить международные резервы и устойчивость валютного рынка", – отметили в НБУ.

Кроме того, Нацбанк обсуждает с правительством и МВФ дальнейшие смягчения ограничений на валютном рынке. Все они будут внедряться исключительно тогда, когда это будут позволять экономические условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НБУ разъяснили, какие доллары обязаны принимать без комиссии и куда жаловаться. Такое разъяснение пришлось опубликовать после массовых жалоб украинцев на отказ обменников принимать наличную валюту.

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