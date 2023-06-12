В Украине перенесут повышения налогов "ФОПам": требование МВФ нарушат

В Украине не успеют повысить налоги для физлиц-предпринимателей ("ФОПов") с 1 июля. Новшество придется перенести, что нарушает условия меморандума с МВФ.

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Как написал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк, когда именно повысят налоги, не известно. Однако новшество точно не успеют ввести в действие к 1 июля.

Повысить налоги "ФОПам" и вернуть проверки РРО дли бизнеса – требование МВФ, которое прописано в меморандуме. Однако для этого парламент должен был принять соответствующий законопроект Кабмина. И хотя и профильный комитет, и большинство депутатов поддержало законопроект, его не введут в действия с 1 июля.

Какие нововведения предусмотрены:

налог в 2% повысят до 5% для "ФОПов" третьей группы;

сейчас "ФОПы" первых двух групп платят единый налог добровольно, обязательство хотят возобновить;

вернутся проверки, вместе с тем и штрафы.

Итак, после новшеств мелкий и средний бизнес должен будет увеличить налоговые отчисления, а контролирующие органы снова смогут ходить с проверками. Против возвращения полного налогообложения выступает ряд бизнес-ассоциаций. Их главный аргумент: экономическая ситуация все еще критическая, потери бизнеса исчисляются в миллиардах долларов – и сейчас не время возвращаться к полному налогообложению.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысят налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, бизнесу вернут проверки.

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