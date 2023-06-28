В Украине переписали курс доллара: в каких банках выгоднее обменивать валюту

Курс наличного доллара в банках Украины снова вырос. В среду, 28 июня, стоимость американской валюты в среднем составляет 36,8/37,4 грн за доллар (покупка/продажа). То есть по сравнению со значениями вторника курс повысился на пять копеек как в покупке, так и в продаже. При этом курс заметно различается в зависимости от банка.

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В целом за последнюю неделю гривня ослабла на 2,5 копейки. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Дешевле всего среди крупнейших банков доллары 28 июня продает ОТП Банк (по 37,15 грн). Дороже всего купить американскую валюту предлагает "Креди Агриколь" (37,7 грн).

Покупает доллары по самой низкой цене тоже "ОТП" (36,15 грн). А выгоднее всего сегодня продавать доллары в Укрсиббанке (36,8 грн).

Покупать безналичную валюту (доллар на карту) запрещено с начала полномасштабной войны. Указанный в таблице карточный курс доллара используется для расчетов (например, в заграничных интернет-магазинах) или для покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит.

На черном рынке доллар в покупке стоит до 37,25 грн, средний курс продажи составляет 37,33 грн, что также на 5 копеек дороже, чем накануне. Евро на валютном аукционе 28 июня продают по 40,9 грн, а покупают – по 41,10 грн (евровалюта тоже подорожала).

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным на уровне 36,56 грн. Однако курс евро, который не заморожен, изменился: 28 июня он вырос еще на 10 коп., до 40,02 грн, и вернулся к уровню выше 40 грн.

Остановка зернового коридора может усилить давление на гривню

В НБУ признали: остановка зерновой инициативы негативно повлияет на украинский экспорт и, как следствие, на курс гривни. Договоренность работает с перебоями, а страна-террористка Россия постоянно шантажирует мир прекращением его функционирования.

Реализация сценария с прекращением работы зернового коридора будет иметь негативные последствия для украинского экспорта. А это означает снижение валютных поступлений в страну и возможное усиление давления на курс гривни, объяснили в Нацбанке.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Национальный банк ввел новые правила обмена валют. В результате банки и обменники обязаны принимать практически все банкноты (кроме тех, которые имеют определенный перечень повреждений). За нарушения банки могут оштрафовать на 400 тыс. грн, а обменники – на 5% уставного капитала.

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