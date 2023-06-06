В Украине переписали проценты по автокредитам: какие ставки предлагают

В Украине оживилось автокредитование. Стоимость займов на новые машины в определенный момент достигала 21-24% годовых, но теперь упала в среднем до 5,5-16,5%. При этом новые автомобили в кредит составляют уже более 12% от общего количества приобретенных авто (до большой войны было 23%).

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Об этом OBOZREVATEL рассказал руководитель направления автокредитования Глобус Банка Сергей Кипоренко. По его словам, в 2023 году автокредиты в основном предлагаются сроком на 7 лет с первым взносом от 20% стоимости нового авто (от суммы первого взноса зависит размер начисленных процентов).

Эксперт объяснил, что рынок автокредитов обвалился после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Количество купленных в кредит машин рухнуло до 2-3%. Но после освобождения Киевщины, Сумщины и Черниговщины началось восстановление автокредитования, хоть и по повышенным ставкам. Тогда просили до 24% годовых, и украинцы оказались не готовы покупать новые авто в кредит в таких условиях.

В 2023 году ситуация изменилась: ставки заметно снизились (в среднем до 5,5-16,5%), а спрос на автокредиты пошел вверх. В итоге динамика выданных автокредитов по сравнению с началом широкомасштабного военного вторжения существенно улучшилась:

в январе 2023 года количество приобретенных новых авто в кредит составило 9% от общего количества сделок;

в феврале этот показатель вырос до 10%;

в марте и апреле текущего года – до 12%.

"Многие процессы в экономике стране тесно связаны между собой: возобновление автокредитования, развитие депозитных программ свидетельствуют о росте доверия к банковскому сектору. В свою очередь возобновились и поставки новых автомобилей в Украину", – объяснил Кипоренко.

По прогнозу банкира до конца года процентные ставки могут уменьшиться в среднем на 3-5%. "Продажи новых автомобилей почти вышли на довоенный уровень, а это означает возобновление работы дистрибьюторов, поставщиков новых автомобилей в Украине, увеличение количества кредитных предложений от финансовых учреждений", – считает Кипоренко.

Впрочем, спрос на автокредиты сильно зависит от региона. По итогам января-апреля 2023 года в топ вошли:

Киев – 48,6% от общего количества выданных автокредитов ;

; Винница – более 10%;

Полтава – почти 7%.

"По всем признакам данная динамика будет прослеживаться и в ближайшие несколько месяцев. Преимущество Киева бесспорно, ведь для потенциальных покупателей автомобилей в кредит самое главное безопасность региона, линейка выбора, сеть фирменных СТО и т.д.", – отметил Кипоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы впервые за время полномасштабной войны резко увеличили количество взятых микрокредитов. При этом клиенты традиционно переплачивают по процентам – реальные годовые ставки порой превышают 200 тыс. процентов. Также растут и задолженности перед МФО (микрофинансовыми организациями).

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