Украинцы пристрастились к быстрым кредитам: берут "деньги до зарплаты" под бешеные проценты и копят долги

Украинцы впервые за время полномасштабной войны резко увеличили количество взятых микрокредитов. При этом клиенты традиционно переплачивают по процентам – реальные годовые ставки порой превышают 200 тыс. процентов. Также растут и задолженности перед МФО (миркрофинансовыми организациями).

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Сумма взятых микрокредитов всего за три месяца выросла на 39%. Средняя сумма одного кредита почти вернулась к довоенным показателям и достигла 4912 грн, сообщили OBOZREVATEL в "Опендатабот".

В первом квартале 2023 года задолженность по микрокредитам выросла на 663 млн грн, до составляет 8,7 млрд грн. И если в 2022-м общая сумма долгов падала ("минус" 5 млрд грн), то теперь можно с уверенностью говорить о завершении этой тенденции.

В среднем, в 2023 году украинцы берут по 627 млн кредитов в МФО за месяц. В 2021 году этот показатель составлял 1,17 млрд новых договоров.

"Квартал к кварталу средняя сумма микрокредитов растет. В первом квартале текущего года средняя сумма сделки достигла периода до канун крупного вторжения: 4912 грн против 5079 грн в первом квартале 2022 года", – отмечают аналитики.

НБУ еще несколько лет назад заставил кредиторов показывать реальные процентные годовые ставки и быть честными в рекламе, но микрокредиты в Украине продолжают пользоваться популярностью. Оказалось, что в среднем "деньги до зарплаты" выдают под 28 671% годовых.

Бешеные проценты выплачивают далеко не все заемщики. Но если кредит оказался хотя бы ненадолго просроченным, из-за огромных ставок должник попадает в настоящую кабалу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине один из поставщиков электроэнергии договорился с бюро кредитных историй для того, чтобы данные о коммунальных долгах отображалась в их реестре. В результате должники по коммуналке не смогут с испорченным кредитным рейтингом получать займы в банках и других организациях.

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