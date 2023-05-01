В Украине переписали цены на бензин: сколько стоит

В Украине подешевел бензин – с 21 по 28 апреля в опте цены снизились на 0,25-0,5 грн/л, до 32-38 грн/л. Таким образом уже в скором времени стоит ожидать снижения цен и на заправках.

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Об этом сообщает Enkorr. Отмечается: самые низкие цены на бензин А-95 были зафиксированы в южных и западных регионах страны – 32-37 грн/л.

А вот в северном и центральном ресурс можно было приобрести несколько дороже. Здесь его цена в среднем составляла 33-38 грн/л.

"За неделю стоимость бензина А-95 на западной границе снизилась на 0,75 грн/л до 32,25 грн/л. На южных пропускных пунктах цена "пятерки" не изменилась и держится на уровне 34,5 грн/л", – говорится в сообщении.

Стоимость бензина же А-92 за неделю снизилась на 0,25 грн/л до 33,5 грн/л. При этом, подчеркивают аналитики, важной особенностью является то, что "в основном это ресурс внутреннего производства".

Что с дизелем

Дизель также подешевел. Так, с 21 по 28 апреля в опте цены снизились на 1,25 грн/л, до средних 35,25 грн/л. Торговля же велась в пределах 32-39 грн/л, что на 0,5-1 грн/л меньше по сравнению с прошлой неделей.

Дешевле всего ресурс стоит на юге Украины – в пределах 32-36 грн/л. Далее идут:

западные регионы – 33-37 грн/л;

северные и центральные – 33,5-39 грн/л;

восточные – 36-39 грн/л.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине с 1 июля налог на добавленную стоимость на топливо вернут на довоенный уровень в 20%. Сейчас он составляет 7%. При этом, по словам главы парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение налога не оказало положительного влияния на цены.

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