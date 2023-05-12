В Украине переписали цены на еду: какие причины

В Украине начала дешеветь еда – в частности, яйца. Причины – увеличение предложения от домохозяйств из-за более теплой погоды, а также уменьшением спроса от населения. Более того, по прогнозам, такая тенденция может сохраниться до середины лета.

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Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, передает пресс-служба Верховной Рады. Кроме того, отмечается, продолжают снижаться цены на свеклу и лук.

"Молодой картофель, капуста, морковь и свекла – все это в конце мая, начале июня может пойти в цене на убыль, когда увеличится предложение от отечественных производителей. Есть надежда, что в этом году будет больше фруктов, овощей и бахчевых из деоккупированных районов Херсона. А это может сказаться и на уменьшении цен на эти продукты", – отметил народный депутат.

При этом он подчеркнул: существенно ли упадут цены на продукты – сказать трудно. Ведь во время войны значительно подорожала логистика.

В то же время, отметил Гайду, в этом году возобновляется выращивание овощей в Одесской, а также центральных и западных регионах Украины. Что, по его словам, тоже может повлиять на снижение цен.

Также с начала года снизилась цена на гречневую крупу – на 20%. Дело в том, отмечается, что в 2022 году украинские фермеры увеличили посевы гречи, а потому ее было выращено "даже больше, чем нужно для внутреннего потребления".

"Ожидаем, что цена на гречку сохранится на том уровне, что и сейчас. Ведь и в этом году аграрии увеличивают выращивание и производство этой культуры", – резюмировал Гайду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время оптовые цены на клубнику в Украине находятся на рекордном уровне 5,2 доллара/кг (около 190 грн согласно актуальному курсу). Более того, отмечают эксперты, в последнее 2 недели был зафиксирован необычный для этого периода стремительный рост цен.

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