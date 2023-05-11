В Украине подорожает газировка: новый налог на сладкую воду поддержали в Минздраве

В Украине планируют ввести акцизный налог на сладкие напитки в размере 0,1 евро (около 4 грн) за каждый литр. Предполагается, что это поможет снизить потребление сладкой газировки и уменьшить количество украинцев, страдающих от диабета.

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Об этом заявили в Министерстве здравоохранения. "Налоги на употребление добавленного сахара или разные виды ограничений действуют в 107 странах мира. Это мировая практика, всесторонне поддерживаемая ВОЗ. И Минздрав поддерживает ее", – заявили в Минздраве.

Ведомство предоставило данные ВОЗ, согласно которым, рост цены на сладкие напитки на 20% может привести к сокращению их потребления примерно на те же 20%. "ВОЗ призвала к глобальным мерам по уменьшению потребления сладких газированных напитков, в том числе и внедрению акцизного налога в 2016 году", – добавили в Минздраве.

Законопроект о введении акциза на газировку уже зарегистрирован в Верховной Раде под № 9032-1. Также внесен сопутствующий проект № 9033-1, который определяет, на что пойдут доходы от такого акциза.

Налогом предлагают обложить напитки не только с сахаром, но с другими подсластителями и ароматическими веществами. В пояснительной записке к документу говорится о ведении акцизного налога "на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных или ароматических веществ".

Предполагается, что средства, полученные от уплаты акциза на газировку, будут тратиться только на определенные нужды. Так:

50% пойдет на реализацию программ профилактики и лечения заболеваний, возникающих от регулярного употребления сладких газированных напитков;

50% – на программу детского питания в школах.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не единственные налоговые изменения, которые готовят для Украинец. Например, с июля могут отменить льготную ставку налогообложения для "ФОПов" (2% вместо 5%). Премьер-министр Денис Шмыгаль уже написал письмо к спикеру Рады Руслану Стефанчуку с просьбой способствовать принятию соответствующего законопроекта.

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