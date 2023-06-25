В Украине подорожает ряд популярных продуктов из-за роста цен на энергоресурсы: прогноз

В Украине цены на куриные яйца и курятину увеличатся из-за увеличения предельных цен на электричество для промышленных потребителей и возврата налогов на топливо. Производители с августа вынуждены будут повышать оптово-отпускные цены на продукцию птицеводства.

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Уже в июле украинская отрасль птицеводства ощутит последствия повышения стоимости энергоресурсов из-за негативных изменений в структуре себестоимости продукции. Об этом сообщает ассоциация "Союз птицеводов Украины".

В ассоциации отмечают: в структуре себестоимости продукции птицеводства электроэнергия занимает от 7 до 12%, а некоторых видов продукции – до 30%. Но производство продукции птицеводства состоит из разных этапов, поэтому на каждом произойдет увеличение стоимости составляющих и соответственно себестоимость конечной продукции отрасли будет расти в "геометрической прогрессии".

Повышение цен на электроэнергию производители будут переводить на конечных потребителей продукции, поскольку собственные резервы сдерживания роста отпускных цен уже исчерпаны.

Также с 1 июля правительство планирует вернуть налоги на топливо до довоенного уровня. Для отрасли птицеводства основным негативным последствием станет удорожание зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, составляющих основу комбикорма и наибольшую долю в себестоимости продукции птицеводства. Также будет расти стоимость других составляющих, формирующих себестоимость производства мяса птицы и яиц.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в ближайшие 3 месяца цены на овощи и фрукты в Украине упадут. Также снизится стоимость всего борщового набора.

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