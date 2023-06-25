Украинцев ждет обвал цен на овощи и фрукты: озвучен прогноз

В ближайшие 3 месяца цены на овощи и фрукты в Украине упадут. Также снизится стоимость всего борщового набора.

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Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире "Общественного радио". По его прогнозу, стоимость борщового набора станет ниже, ведь нынешнее удорожание является традиционным сезонным фактором.

"Мы уже с вами видим, что на борщовый набор, на овощи, фрукты, которые выращиваются на нашей территории, цены уже начали падать. Мы реально ожидаем, что где-то в середине июня цены на весь спектр овощей/фруктов будут гораздо ниже, чем еще месяц назад. Традиционно, как начинается лето, цены падают. Такая ситуация продолжается, как правило, до середины/конца сентября. После этого, как соберут урожай, начнется сезон постепенного роста цен", – пояснил Пендзин.

Эксперт подытожил, что в ближайшие 3 месяца цены на товары упадут, а продуктовая корзина украинцев не будет такой же дорогой, как, например, зимой.

Ранее сообщалось, что в Украине резко подорожал картофель – закупочные цены за неделю поднялись на 50%. Однако это явление будет кратковременным. Дело в том, что сейчас на рынке уже заканчивается картофель старого урожая, а массовая поставка нового урожая еще не началась.

Так что ситуация изменится уже буквально через несколько недель. "По информации участников рынка, поводом к росту цен в этом сегменте стало общее сокращение предложения продукции на украинском рынке", – отметили аналитики проекта EastFruit.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что в Украине стартовал сезон вишни. В супермаркетах ягода еще не появилась, но ее продают на оптово-розничных рынках. Цены заметно выше прошлогодних, в среднем 60-70 грн/кг в зависимости от сорта и региона. При этом качество вишни оставляет желать лучшего.

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