В Украине подорожали б/у автомобили: в каких регионах самые выгодные цены

В Украине дорожают подержанные авто. Так, средняя цена легковушек, продававшихся в интернете в апреле, составила $5600 (более 205 тыс. грн). Это на 5,7% больше, чем было в марте. Впрочем, стоимость авто заметно отличается в разных регионах.

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Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка. Самые дешевые б/у авто продавали в прифронтовых регионах:

в Херсонской области в среднем по $3200 (около 118 тыс. грн);

в Донецкой – $3399 (125,5 тыс. грн);

в Запорожской – $4200 (155 тыс. грн).

Дороже всего подержанные машины стоят в относительно мирных областях и столице. Так:

в Киеве и Киевской области средняя цена составила $7350 (приблизительно 271 тыс. грн);

в Львовской и Волынской областях – по $6500 (240 тыс. грн).

Среди 15 самых популярных моделей апреля в процентном выражении больше всего цена выросла у BMW 5 Series (+10,1%), BMW 3 Series (+9,1%) и ВАЗ 2101 (+4,9%). Меньше всего – у Skoda Octavia (+0,7%), Opel Astra (+2%) и Daewoo Lanos (+2,2%). Вообще не изменилась цена ВАЗ 2106.

При этом в целом украинцы в апреле разместили на 15% меньше объявлений о продаже б/у авто, чем в марте. Таким образом, после четырехмесячного роста активность в интернет-продажах автомобилей снизилась до уровня декабря-2022.

Активнее всего подержанными машинами торговали в Киеве и Киевской, Львовской, Днепропетровской областях. Наименее насыщенным был рынок в Херсонской, Луганской и Кировоградской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине оформление страховки на авто является обязательным. Однако существуют категории граждан, которые могут не оплачивать автогражданку, а также те, для кого цена полиса урезается на 50%.

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