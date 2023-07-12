В Украине прекратят выплаты части пенсионеров: кому обязательно нужно пройти проверку

В Украине до 31 декабря пенсионерам, проживающим за границей, необходимо пройти физическую идентификацию. Без этого выплату пенсий прекратят.

Видео дня

Как пишет издание NV, пройти ее можно удаленно двумя способами: воспользоваться услугой Дія. Подпись (сервис доступен на портале электронных услуг Пенсионного фонда в личном электронном кабинете); через консульское должностное лицо засвидетельствовать текущее место жительства за границей в соответствующей стране проживания.

Украинцы, выехавшие за границу и достигшие там пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно, с помощью вебпортала электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Также пенсионеры, нашедшие убежище за границей, смогут получать пенсию международными переводами через Укрпочту. Речь идет о выплатах для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

Как получить сразу шесть пенсий тем, кто выезжает за границу

Те пенсионеры, которые приняли решение надолго выехать с территории страны, имеют право на разовую выплату в размере шести пенсий. Для этого нужно написать заявление и обратиться в отделение Пенсионного фонда.

Об этом говорится в разъяснении ПФУ на официальной странице в Facebook. "Может быть выплачена за шесть месяцев вперед перед отъездом", – отмечают в ведомстве. При этом далее пенсия выплачиваться не будет. То есть даже если пенсионер будет находиться за границей в течение многих лет или же вовсе не вернется домой, он может получить всего шесть пенсий.

Отметим, также возможна и выплата украинской пенсии за границей. Однако только в том случае, если с государством, в котором находится пенсионер, подписано соответствующее соглашение.

С 1 июня в Украине повысили пенсии тем, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе. Повышение произошло задним числом и должно было произойти еще в апреле. Однако на тот момент не было соответствующей статистики. Пенсии увеличили в связи с ростом стажа у тех, кто продолжает работать на заслуженном отдыхе.

С 1 июля в Украине повысили пенсии чиновников, ученых, журналистов. Тех, кто вышел на пенсию по специальному закону. Повышение составит 19,7%. Это половина от уровня прошлогодней инфляции плюс половина от среднего за три года роста зарплат.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине есть особая категория пенсионеров. Они имеют право на выплату, размер которой выше 97 тыс. грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!