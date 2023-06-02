Кому в Украине платят пенсии выше 97 тыс. грн в месяц: названа избранная категория

В Украине средняя пенсия судьи составляет более 97,7 тыс. грн. Это единственная группа пенсионеров, выплаты которых не ограничены.

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Об этом говорится в отчете ПФУ, который есть в распоряжении OBOZREVATEL. Всего пенсии (по закону пожизненная выплата) получают 3639 судьи. Для сравнения, всего в Украине - 10,69 млн пенсионеров. В масштабах Пенсионного фонда расходы на пенсии судей незначительные, однако это единственная группа, которая получает особые выплаты.

Дело в том, что по закону все остальные украинцы не могут получать пенсию в размере более 20,9 тыс. грн (10 прожиточных минимумов для пенсионера). В то же время судьи защитили свое право на неограниченный размер выплаты в суде. Также на них не распространяются общие правила назначения пенсий. Они получают пенсии в размере части зарплаты тех судей, которые продолжают работать. Все остальные украинцы получают выплаты по формуле, которая не позволяет получать высокие выплаты.

Средняя пенсия в Украине по последним данным составляет 5238 грн. Средний размер пенсии по возрасту (без учета пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых по специальным законам) составляет 5144 грн.

Отметим, в июне пенсии повысили тем украинцам, которые продолжили работать на заслуженном отдыхе. По закону раз в два года они имеют право на перерасчет с учетом нового показателя стажа.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине почти половина 60-летних не сможет вовремя получать пенсии. Речь идет о повышении требований к стажу.

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