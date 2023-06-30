В Украине продают готовую улиточную ферму за 7 млн грн: как она выглядит. Фото

Предпринимательница из Киевской области выставила на аукцион улиточную ферму в Ривненской области. Первоначальная цена лота установлена на уровне 6,8 млн грн (без НДС, с ним цена составит 8,16 млн грн) и еще может вырасти в ходе торгов.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Прозорро.Продажи. Торги назначены на 27 июля, то есть у желающих купить бизнес есть еще почти месяц на подачу заявок.

Ферма выставлена на аукцион впервые. Ее площадь составляет 8000 кв. м При этом есть возможность расшириться еще на 5000 кв. м за счет соседнего участка. Оба участка находятся в частной собственности, отмечает продавец.

В состав лота входит сам производственный комплекс. В первую очередь, это производственные и подсобные помещения площадью 240 кв. м с холодильниками для хранения продукции разных видов (108 куб. м, 40 куб. м).

Ферма оснащена итальянским профессиональным оборудованием для производства муцина улиток. Это оборудование, одобренное Международным институтом гелицекультуры (Италия).

Кроме того, имеется теплица на 240 кв. м (бетонный фундамент, снабженная поливом). Есть котел, рассчитанный для обогрева до 500 кв. м.

Также на участке расположен дом для персонала площадью 52,7 кв. м. В нем, как утверждает продавец, есть все необходимое для посменной работы, включая душ и кухню.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области, в Старая Оржица, продают однокомнатную квартиру за две тысячи долларов. Вместе с квартирой продается земельный участок площадью семь соток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!