В Украине продают квартиру за $2 тысячи: сколько стоит жилье в Киевской области 

В Киевской области, в Старая Оржица, продают однокомнатную квартиру за две тысячи долларов. Вместе с квартирой продается земельный участок площадью семь соток.

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Об этом говорится в данных портала недвижимости. Недалеко находится лес и река. В квартире есть электроэнергия, газ. Вода из скважины. Квартира находится в двухэтажном здании на первом этаже.

"Продам однокомнатную квартиру. Временно без нотариального оформления, под расписку. Газ, вода, металлопластиковые окна, балкон застеклен. Есть земельный участок 7 сот. Квартира находится в двухэтажном доме на 1 этаже. Дом находится в центре села, рядом остановка маршрутки, магазины, кафе, школа и свита", – говорится в объявлении.

Село находится в 120 км от Киева. Это один из самых доступных вариантов на рынке недвижимости. При этом речь идет о полнометражной квартиры, с отдельной кухней и мебелью.

Квартира – в жилом состоянии. Заменены радиаторы. Новые владельцы могут фактически сразу заселиться в квартиру.

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