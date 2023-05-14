В Украине прогнозируется удешевление ряда основных продуктов: что и когда снизится в цене

В Украине летом снизятся цены на овощи, а также продукты животноводства (мясо, молоко, яйца) и зерно. При этом не следует ожидать значительного падения стоимости.

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Так, цены на овощи начнут падать, когда на рынок начнет поступать продукция нового урожая. Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко в эфире телемарафона.

"Опыт показывает, что с поступлением продукции нового урожая, как правило, в июне-июле, даже в более ранние месяцы происходит снижение цен в первую очередь на овощи", – сказал эксперт. Он добавил, что большинство агропродукции выращивается вблизи зоны боевых действий, что значительно повлияет на конечной цене продукции.

"Сейчас рост 17% по овощной группе. Огурцы, помидоры увеличения цены в 2-3 раза. Вряд ли будет существенное уменьшение цен на них. Ранние овощи в основном тепличные, а поступающие с юга не составляют им конкуренцию, их мало .И влияния на цены со стороны овощей открытого грунта пока нет", – резюмировал Лупенко.

Он добавил, что в целом рост стоимости на овощи происходит из-за увеличения спроса на рынке и одновременно уменьшения предложения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, оптовые цены на клубнику в Украине находятся на рекордном уровне в 5,2 $/кг (около 190 грн по актуальному курсу). Более того, отмечают эксперты, за последние 2 недели был зафиксирован "необычный для этого периода стремительный рост цен".

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