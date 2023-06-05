В Украине просели цены на важный продукт: чего ждать летом

За май в Украине значительно подешевели яйца. Средняя цена за десяток упала с апрельских почти 71 грн до 61,6 грн, то есть на 12,7%. С приходом лета этот популярный продукт продолжает дешеветь.

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Как показал мониторинг OBOZREVATEL, 5 июня украинские супермаркеты продают яйца 1 категории по цене от 36,3 грн. Речь идет о нефасованной продукции, закупленной у малых фермеров, которые не могут позволить себе расходы на фирменную упаковку.

Фасованные яйца – продукция фирменной марки производителя – более дорогие. Их стоимость в супермаркетах стартует уже от 47,8 грн (1 категория).

Цены на яйца в Украине будут падать до середины лета, считает ученая Института аграрной экономики Светлана Пашко. "Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих примерно половину всего объема яиц в Украине", – сообщила аналитик "24 каналу".

Также эксперты подчеркивают: обычно поголовье кур-несушек обновляется каждую весну. Но в 2022 году в этом плане произошел технологический перерыв из-за начала полномасштабной войны.

В результате в 2023 году производство обеспечивают куры-несушки, поголовье которых было возобновлено на предприятиях осенью 2022 года, а не весной. С этим во многом было связано зимнее и весеннее подорожание яиц, которое теперь завершилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в России на Чукотке местные жители жалуются на дефицит куриных яиц. В Билибинском районе округа на руки дают не более 10 шт., при этом продажа производится только по паспорту.

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