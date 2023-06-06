В Украине разоблачили подпольный спиртзавод: ежедневно по подземному трубопроводу перегоняли по 20 тонн

В Днепропетровской области разоблачили незаконное производство спирта. На подпольном предприятии спирт изготавливали в промышленных масштабах – по 20 тонн в сутки.

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Вероятные убытки госбюджета от неуплаты налогов составляют 4 млрд грн. Об этом сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Спирт производили с использованием технологического оборудования. Готовую продукцию перекачивали в спиртохранилище по подземному трубопроводу протяженностью примерно 1 км.

Детективы БЭБ уже изъяли 113 тонн незаконно изготовленного спирта. Также было изъято оборудование целостного имущественного комплекса, включающего все этапы технологического процесса изготовления спирта.

"Продолжаются следственные действия, к которым привлечены сотрудники Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы", – сообщили в БЭБ. Уголовное производство ведется сразу по двум статьям:

незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 УК Украины);

уклонение от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине разоблачили преступную схему на госпредприятии "Укрспирт". По данным следствия, компания закупала топливо по завышенным ценам, что привело к убыткам более чем на 55 млн грн.

1 июня следственные судьи ВАКС избрали меры двоим участникам схемы. В целом уведомления о подозрении получили уже семь фигурантов преступной схемы.

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