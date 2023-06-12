В Украине разоблачили подпольный цех по изготовлению бытовой химии: продукции изъято на 52,8 млн грн

В Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению бытовой химии, изъято продукции на 52,8 млн грн. Злоумышленники подделывали продукцию известных мировых брендов.

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Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ). Изъята готовая продукция, сырье и оборудование на 52,8 млн грн.

Правоохранительные органы разоблачили одессита, организовавшего группу лиц для производства и продажи бытовой химии. Каждому из членов группировки была отведена определенная роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта. Товар продавали оптом и в розницу через интернет-сайты, Telegram-каналы и в торговых точках на рынках по всей Одесской области, в том числе на рынке "7 км".

Как отмечается, в ходе обысков обнаружены 2 линии для разлива готовой продукции и 3 линии для упаковки. Изъято более 18 тыс. л готовых моющих средств, из них средства гигиены – более 8 тыс. единиц, порошок в 510 кг, сырье для производства моющих средств и порошка общим объемом 11,4 тонн. Кроме того, изъято более 40 тысяч единиц тары, в том числе с нанесенным наименованием известных брендов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Днепропетровской области разоблачили незаконное производство спирта. На подпольном предприятии спирт производили в промышленных масштабах – по 20 тонн в сутки.

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