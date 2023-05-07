В Украине резко изменились цены на популярное мясо: импорт обвалился до минимума за 5 лет

По итогам апреля 2023 года Украина сократила закупки свинины за границей сразу на 16%. Месячный импорт оказался минимальным с 2018 года. Причиной стали высокие цены. Их рост ощутили и конечные потребители – за апрель стоимость мяса в магазинах выросла на 8,4%.

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Такие данные обнародовала профильная ассоциация "Свиноводы Украины". В целом за январь-апрель в Украину поступило 3,58 тыс. тонн свинины, что в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Спрос при этом не падает.

"Низкая импортная активность создала нетипичный рычаг поддержки для внутренних цен на рынке свинины, ведь сырье из-за границы пока не создает отечественной конкуренции. Это связано с продолжающимся повышением цен на свинину в странах ЕС", – рассказали в ассоциации.

Сколько стоит свинина

Средняя цена килограмма охлажденной свинины в апреле составила 195,5 грн/кг. Это на 8,4% или на 15,2 грн/кг выше, чем в марте.

По данным аналитиков, сильнее всего подорожал ошеек – на 13,3%, в среднем до 224,5 грн/кг. Также среди наиболее дорогих частей – вырезка (225,5 грн/кг) и корейка (218 грн/кг).

Кроме сезонного фактора, в этом году на цены повлияло и рекордное снижение импорта наряду с падением внутреннего производства в Украине. То есть спрос превысил предложение, что неизбежно ведет к росту цен.

Напомним, до полномасштабной войны больше всего свинины завозилось в Украину из стран Евросоюза. Около 70% импорта составляла свежая свинина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в ближайшие месяцы в Украине ожидается замедление роста цен на еду – а по некоторым позициям даже их снижение. В первую очередь, речь идет об овощах. Причина – грядущее появление на рынке продуктов нового урожая.

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