В Украине рухнули цены на один из основных овощей: сколько стоит продукт

В Украине резко снизились цены на тепличные помидоры. Причиной удешевления стал массовый сбор как тепличного томата, так и помидора из пленочных теплиц в южных областях страны.

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При этом спрос на данную продукцию остается стабильно высоким, но предложение томатов растет очень быстро, в связи с чем цены продолжают стремительно падать. Об этом говорится в материале EastFruit.

Установка на большей территории Украины теплой и солнечной погоды ускорила созревание томата и привела к увеличению предложения этой продукции на рынке. Как результат, цена на продукцию за неделю обвалилась в среднем на 25%.

Сегодня производители готовы отгружать тепличный томат по 40-65 грн/кг (в зависимости от качества и объема партии). Однако отмечается, что тепличный томат в Украине все еще стоит в среднем на 16% дороже, чем в начале июля 2022-го.

При этом ключевые игроки рынка не исключают, что тенденция снижения цен на тепличные томаты на украинском рынке будет сохраняться и дальше, поскольку многие хозяйства только начали массовый сбор томата.

Сколько помидоры стоят на рынках и супермаркетах?

На рынке "Шувар" минимальная стоимость 1 кг тепличных помидоров составляет 40 грн, средняя – 51,70 грн, а максимальная достигает 65 грн.

В свою очередь на рынке "Столичном" минимальная цена помидоров – 35 грн/кг, средняя – 50 грн/кг.

В АТБ килограмм тепличных помидоров стоит 69,85 грн (сейчас по скидке – 59,89 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, существует целый ряд способов, помогающих обеспечить качество продуктов в собственной кухне. Один из ключевых – правильное хранение продуктов. Следует придерживаться указаний по хранению на упаковке каждого продукта.

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