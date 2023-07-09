Украинцы переплачивают за продукты, которые быстро портятся на кухне: как обеспечить качество товаров

Существует ряд способов, которые помогают обеспечить качество продуктов в собственной кухне. Один из ключевых – правильное хранение продуктов. Следует придерживаться указаний по хранению на упаковке каждого продукта.

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О том, как обеспечить качество продуктов в собственной кухне – расскажет OBOZREVATEL.

Так, необходимо хранить свежие продукты в холодильнике, а сухие – в прохладном и сухом месте. Среди других советов также:

Покупайте свежие продукты

Попытайтесь покупать продукты непосредственно от фермеров или на свежих рынках. Проверяйте срок годности и состояние продуктов перед покупкой.

Готовьте по необходимости

Попытайтесь готовить блюда по необходимости, чтобы избежать чрезмерного хранения пищи. Это поможет сберечь качество и свежесть продуктов.

Избегайте перекладывания

Старайтесь не опрокидывать продукты из одного контейнера в другой, поскольку это может привести к загрязнению и потере качества товара.

Соблюдайте гигиену

Перед приготовлением пищи мойте руки теплой водой и мылом. Также очищайте поверхности, на которых готовите, и используемые инструменты.

Используйте качественные ингредиенты

Выбирайте качественные ингредиенты для приготовления блюд. По возможности выбирайте органические продукты или продукты без ГМО (генетически модифицированные организмы).

Будьте внимательны к деталям и следите за продуктами

Обратите внимание на детали при приготовлении пищи, такие как время приготовления, температура, способы приготовления и т.д. Это поможет обеспечить качество и вкус блюд.

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