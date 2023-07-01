В Украине смогут регистрировать авто с правым рулем: Зеленский подписал закон

В Украине президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет на время военного положения и 90 дней после него пользоваться авто с правым рулем. Такую возможность предоставили ВСУ.

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Это следует из размещенной на сайте Рады информации. Так, военные нуждаются в большом количестве автомобильной техники, ведь машины нередко выходят из строя или теряются во время боевых действий.

Принятый закон предусматривает изменения в ч.5 ст.29 Закона "О дорожном движении" в новой редакции, предусматривающей возможность участия в дорожном движении транспортных средств с правым расположением руля, полученных воинскими частями Вооруженных Сил Украины и других военных формирований.

Изменения позволят приобрести пикапы, бронированные автомобили, внедорожники, микроавтобусы в Великобритании и Японии, имеющие левостороннее движение и соответственно правое расположение руля.

"Закон будет способствовать созданию государством нормативно-правовых оснований для доставки из других стран автомобилей с правым расположением руля для нужд Сил обороны Украины и предоставления возможности участия таким автомобилям в дорожном движении во время выполнения военнослужащими своих служебных обязанностей", - говорится в пояснительной записке законопроекту.

Ранее OBOZREVATEL подсчитал, что можно было купить за десятку в Украине в 90-х и сейчас. Названы цены за десятилетия.

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