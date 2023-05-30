17 литров бензина vs упаковка спичек: что можно было купить в Украине за десятку в 90-х и сейчас

За последние десятилетия гривня значительно девальвировала, а значит, на одну и ту же сумму можно купить меньше товаров. К примеру, 27 лет назад, в 1996 году, на 10 грн можно было закупиться продуктами на месяц, до 1998 года – купить 17 л бензина. В 2023-м на эти деньги можно купить разве что спички или очень небольшой перекус.

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В 1997 году за 10 грн продавалась даже одежда, пишет OBOZREVATEL. Например, столько стоила мужская футболка. Сейчас цена дешевых футболок – не менее 200-300 грн.

Что можно было купить на 10 грн в 1996 году

С 9,72 грн в кармане украинцы могли запастись продуктами на всю семью. В продуктовую корзину на эту сумму входили:

батон – 32 коп.;

молоко – 90 коп/л;

черный чай – 4 грн за 200 г;

подсолнечное масло – 1,8 грн/л;

картофель – 30 коп./кг;

гречка – 60 коп./кг;

сахар – 70 коп./кг

соль – 30 коп./кг

шоколад – 80 коп. за 100 г.

Уже в 2016 году такой же суммы хватало на приобретение батона и литра молока – после рекордной инфляции 2015 года. После полномасштабного вторжения РФ в Украину цены снова резко пошли в рост.

Что можно было купить на 10 грн в 2023 году

В 2023 году из продуктов на 10 грн можно купить разве что 100-граммовую несладкую булочку и кофейный напиток в стике.

Еще один вариант потратить эту сумму – купить спички. Правда, для приобретения 10 коробков придется доложить еще 36 копеек.

Что касается бензина, то теперь на 10 грн не купить и литра. При средней цене в Киевской области в конце мая 47 грн/л, за 10 грн в бак могли бы залить только около 200 миллилитров горючего.

Выросли не только цены

Стоит отметить, что инфляция и девальвация влияют не только на цены, но и на зарплаты. Например:

минимальная зарплата в Украине в 1996 году составляла 15 гривен (активный ежегодный рост минималки начался только с 1998 года);

(активный ежегодный рост минималки начался только с 1998 года); минимальная зарплата в 2023-м – 6 700 гривен.

С этими данными можно подсчитать, к примеру, сколько бензина мог купить украинец на минималку в 1996 году. С ценой топлива 0,59 коп./л минзарплаты хватало на 25 с лишним литров бензина.

В 2023 году, несмотря на войну и инфляцию, благосостояние граждан в целом улучшилось. Теперь, например, на минималку можно купить 142 л бензина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине килограмм малины продают по цене 1400-1888 грн. При этом ягоду можно купить далеко не в каждом супермаркете.

Высокие цены на ягоды объясняются коротким сезоном. К примеру, сезон клубники начался на 2-3 недели позже, соответственно, из-за короткого сезона ожидается меньшее количество продукции. Также эксперты прогнозируют высокие цены на абрикосы и персики из-за проблем с урожаем.

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