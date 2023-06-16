В Украине стремительно дешевеет популярный овощ: какие цены

В Украине резко снизились закупочные цены на огурцы – всего за неделю они просели на 23%. Стоимость огурцов в магазинах и на рынках тоже несколько снизилась (до 55-65 грн/кг). Однако Уже в ближайшее время обвал оптовых цен приведет к еще большему падению цен в рознице.

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Причиной столь резкого обвала цен эксперты проекта EastFruit считают существенное увеличение предложения огурцов из летних теплиц южных регионов Украины. По данным проекта, украинские тепличные комбинаты отгружают огурец уже по 25-45 грн/кг.

При том, что предложение огурцов из пленочных теплиц растет, спрос на огурцы остается минимальным. Это и вынуждает производителей снижать цены на огурцы.

"Несмотря на очередное снижение отпускных цен тепличный огурец в Украине стоит в среднем на 25% дороже, чем в аналогичный период 2022 года. При этом большинство ключевых игроков рынка считают, что негативный ценовой тренд в этом сегменте будет преобладать и дальше", – отмечают специалисты.

Сколько стоят огурцы

В украинских супермаркетах 16 июня килограмм огурцов продают в среднем по 60 грн. Например, в "АТБ" овощ стоит 55 грн/кг, а в сети Varus – 65 грн.

Похожая ситуация с ценами наблюдается и на рынках. Например, на оптово-розничном рынке "Столичный" в Киеве минимальная цена на огурцы составляет около 40 грн/кг, максимальная – 70 грн/кг. Однако в качестве самой распространенной цены огурца рынок указывает те же 60 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине вскоре снизятся цены на лук. Причиной тому является увеличение предложения лука нового урожая в стране.

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