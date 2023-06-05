В Украине уже в июне изменятся цены на бензин и дизель: озвучен прогноз

Цены на бензин и дизельное горючее на АЗС в Украине будут снижаться в период июня, но не активно. Стоимость на оптовом рынке значительно упала.

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Такой прогноз озвучил в комментарии OBOZREVATEL аналитик профильного издания "Нафторынок" Александр Сиренко. "Цены на бензин и дизтопливо будут снижаться, но не активно. Я надеюсь, что конкуренция сделает свое дело. Если есть зазор в 10-15 грн на литре, то можно 1-2-3 грн поконкурировать", – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что многие на рынке ожидают снижения стоимости со стороны группы "Приват" (ей принадлежат "Авиас", "Авиас плюс", UKRNAFTA, "УкрТатНефть", ANP, "Мавекс", "Мавекс плюс", Sentosa Oil, "ЮКОН", "ЮКОН сервис", Rubix, "ЗапорожНефтеПродукт"). В последний раз она делала это в апреле.

"Я думаю, что их шаг будет мощным и это заметят все. Наверное, на 3-4 грн сразу. Потому что другие национальные операторы сети с большим количеством заправок снижали цены на 1-2 грн несколько раз в мае. А "Приват" немного притормозил, однако, думаю, впоследствии будет уже видно всем, потому что они сейчас теряют клиентов. У них сейчас самые дорогие бензин и дизельное топливо – по 47 грн", – отметил Сиренко.

Мировые цены на нефть падают

В мае продолжилось падение цен на внешних рынках. Нефть подешевела даже до $71 за баррель. В конце мая можно было "поймать" дешевые поставки нефтепродуктов – бензина и дизтоплива, говорит специалист. Это также было ощутимо на оптовом рынке, поскольку цена дизеля даже опустилась ниже 30 грн/л.

"Это, пожалуй, впервые вообще во время войны произошло. Не так стремительно, к сожалению, происходят события на розничном рынке. Нельзя сказать, что он и стоял там, но соответствующей динамики на события на оптовом рынке не хватает", – объясняет Сиренко.

По его словам, этому есть объяснение. Дело в том, что остается меньше месяца до изменений в налогообложении. Напомним, в 2022-м проголосован законопроект о возврате налогов на довоенный уровень – 20% НДС вместо 7% (которые сейчас).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину могут завозить нефтепродукты и пропан-бутан из Беларуси. В наше государство может попадать топливо с Мозырьского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

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