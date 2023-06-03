В Украине в ближайшие дни национализируют один из крупнейших банков: когда и какой

В Украине национализация "Сенс Банка" может произойти уже в выходные, 3 или 4 июня. Крайний срок – следующая за выходными неделя.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Правление НБУ должно принять решение о ликвидации Сенс Банка (принадлежит российскому миллиардеру под санкциями Михаилу Фридману) и предложить Кабмину его национализировать. Далее вмешается Фонд гарантирования вкладов, у банка появится временная администрация. Таким образом, из частного Сенс Банк превратится в пятый государственный банк.

Но пробудет государственным он, вероятно, недолго. Польские юристы уже выходили и на правление НБУ, и на Кабмин. Польский инвестор (имя которого не называют) планирует купить Сенс Банк и якобы готов это сделать в ближайшее время. Вопрос состоит в том, сколько будет стоить банк в условиях полномасштабной войны. К примеру, планы о продаже ПриватБанка (должна была состоятся в 2024-м) перенесли, потому что до конца войны ожидать высокую рыночную цену не приходится.

"Есть очень заинтересованный польский инвестор. Вполне возможно, что еще до победы в войне банк будет продан", – рассказал приближенный к регулятору банкир, который принимал участие в консультациях.

В 2022-м Сенс Банк был дефицитным, однако в самом финансовом учреждении отмечают, что дефицит сформировался за счет необходимости создавать резервы. В то же время операционная прибыль составила 12 млрд грн и за год полномасштабной войны сократилась всего на 2%. Государство в результате национализации (с учетом еще четырех госбанков) будет контролировать 56,6% всего банковского рынка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

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