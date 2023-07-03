В Украине вещи времен СССР можно продать за десятки тысяч гривен: за какие заплатят
В Украине на профильных аукционах продают вещи времен СССР. Речь идет не только о медалях и технике, продать можно старые портсигары, значки.
Об этом говорится в данных аукциона violity. За 55 тысяч гривен можно продать портсигар времен СССР. Предмет 1958 года выпуска в хорошем состоянии. "Серебряный портсигар СССР с эмалью 875 пробы", – говорится в объявлении.
Фотоаппарат Sonnar времен СССР можно продать за 200 тыс. грн. "В такой сохранности, украшение любой коллекции. Редкий, даже очень редкий фотоаппарат, несмотря на егo более чем 70-летний возраст. Такое состояние кожи, хрома, тяжело найти, а скорее даже невозможно", – говорится в объявлении.
Значок ЦИК времен СССР можно продать за 50 тысяч гривен. Его покупают коллекционеры.
Отметим, также спросом среди коллекционеров пользуются монеты и купюры времен СССР. Редкие экземпляры можно продать за тысячи гривен. Кроме того, коллекционеры покупают елочные игрушки, старые вещи, предметы одежды.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине старый фотоаппарат времен СССР продают за 200 тыс. грн. Техника для продажи должна быть в рабочем состоянии.
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