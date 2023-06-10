В Украине вещи времен СССР продают за тысячи долларов: что можно дорого продать

В Украине старые вещи времени СССР можно продать за десятки тысяч гривен. Коллекционеры готовы заплатить крупную сумму за старую технику, игрушки и даже бюст Ленина.

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Это следует из данных аукциона Violity. Фотоаппарат ТСВВС, Sonnar продают за 202 тыс. грн. Такому аппарату больше 70 лет. Фотоаппарат можно забрать при личной встрече в Кривом Роге, либо отправить "Новой почтой". "Украшение любой коллекции, редкий, даже очень редкий фотоаппарат. Несмотря на егo более чем 70-летний возраст, хорошее состояние кожи, хрома. Такое тяжело найти, а скорее даже невозможно", – пишет автор объявления.

Мотоцикл "Рига" продают за 122 тыс. грн. Мотоцикл продается без руля, без двигателя. "Достаточно редкий экземпляр времен СССР. Рига ШК", – говорится в объявлении.

Игрушка cadillac eldorado времен СССР. Игрушка произведена в 1975-1979 годах, сейчас продается за 117 тыс. грн. "Игрушка СССР cadillac eldorado 1975-1979 годов", – говорится в объявлении.

Бронзовый бюст Ленина скульптора Ксанфия Кузнецова продают за 60 тыс. грн. "Бюст заказной не тиражирован (возможно в одном экземпляре). Вес около 10 кг, высота 26 см, бронза, СССР 1967 , подпись скульптора, гравировка", – говорится в объявлении.

Отметим, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине за десятки тысяч гривен продают старую елочную игрушку. Такая может оказаться в коробках у любой семьи.

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